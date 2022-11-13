Тихонов дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о центральном поединке 17-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА.

«Если ЦСКА выиграет, то «Динамо» отвалится от группы преследователей «Зенита». Но «Динамо» играет при полном стадионе. Думаю, в этой игре нет фаворита. Не исключаю, что будет ничья», - передает слова специалиста Metartings.ru.

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 13 ноября. Начало матча – в 19:30 по местному времени.

Перед этой встречей «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на четвертой строчке.