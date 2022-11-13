Полоз высказался о новом контракте с «Ростовом»

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о возможном подписании нового трудового соглашения с клубом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я в процессе продления контракта с «Ростовом»? Нет. Я не в процессе. Уже продлил? Нет. Не в процессе и не продлил», - сказал нападающий.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний бомбардир провел 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами. Срок действующего контракта Дмитрия с «жёлто-синими» рассчитан до середины 2023 года.

После 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 баллами занимает третье место в турнирной таблице.