Шатов: «У меня бессрочный контракт с «Уралом»

Полузащитник Олег Шатов, ныне выступающий за екатеринбургский «Урал», поведал об условиях своего сотрудничества с клубом.

«Григорий Иванов сказал, что у меня бессрочный контракт. Я в плену у него, буду выбираться. Нравится ли мне это? Очень, - передает слова футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний хавбек провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

В последнем матче «Урал» на своем поле победил «Факел» со счетом 2:0. После 17 туров екатеринбургская команда занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.