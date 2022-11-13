Игрок «Локомотива» Карпукас: «Результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм»

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак» и потерпел поражение со счетом 1:2. Полузащитник «железнодорожников» Артём Карпукас обсудил очередную неудачи команды в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

«Сыграли два разных тайма. Того, что происходило в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм», - высказался 20-летний полузащитник.

По итогам 17 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 13 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне РПЛ Карпукас провел 15 матчей и забил один гол.