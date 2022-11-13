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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин - о «Локомотиве»: «Это ужас, что сделали с клубом»

13 Ноября 2022 • 10:02 Комментировать

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«Это ужас, что сделали с клубом. Явно не на своем месте по футболистам. Мог быть как минимум в пятерке. «Спартак» показал, что выглядит лучше по скорости и желанию», - передает слова Булыкина издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Если сегодня «Химки» одолеют «Сочи», «железнодорожники» опустятся в зону вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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