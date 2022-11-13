Светлаков не уверен, что «Локомотив» останется в РПЛ

Актер и болельщик московского «Локомотива» Сергей Светлаков поделился мнением о текущем турнирном положении команды. После 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» находятся в зоне стыковых матчей.

«Есть ли уверенность, что «Локо» не покинет РПЛ? Уверенности нет. Провожу аналогию «Локомотива» со всей страной. Нужно дойти до такого состояния, где можно оттолкнуться от дна и полететь наверх», - приводятся слова Светлакова на страницах «Спорт-экспресса».

Накануне «железнодорожники» потерпели домашнее поражение от «Спартака» со счетом 1:2. «Локомотив» может опуститься в зону вылета, если подмосковные «Химки» одержат победу над «Сочи».