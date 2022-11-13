Зарема назвала лучшего тренера РПЛ

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, кого считает лучшим тренером в Российской премьер-лиге.

«Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ. Уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам», - передает слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, что испанский специалист пришел в «народную команду» минувшим летом. Под его руководством «красно-белые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем матче «Спартак» на выезде одолел «Локомотив» со счетом 2:1.