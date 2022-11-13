Кузьмичёв рассказал, что нужно «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Экс-руководитель академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поведал о том, что нужно сделать московскому «Спартаку» для борьбы с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в этом сезоне.

«Нужен хороший левый защитник. Если удастся найти - команда спокойно закончит на втором месте. При удачном стечении обстоятельств - поборется за первое. Многое зависит от «Зенита», - передает слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

В последнем матче «Спартак» на выезде переиграл «Локомотив» со счетом 2:1. По итогам 17 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.