Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ»

Полузащитник столичного «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об игре петербургского «Зенита». В рамках 17-го тура чемпионата России «автозаводцы» на своем поле проиграли «сине-бело-голубым» со счетом 0:2.

«Зенит» - самая сильная команда в России за последние годы. Почти на каждой позиции лучшие игроки. Дело идет к пятому чемпионству. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

После 17 туров Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов. Отметим, что подопечные Сергея Семака четыре раза подряд становились чемпионами России.