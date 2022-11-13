Названо место проведения зимних сборов «Торпедо»

Журналистам издания «Спорт-экспресс» стало известно, где проведет зимние тренировочные сборы московское «Торпедо». «Автозаводцы» отправятся в Турцию.

Отмечается, что перед поездкой в теплые края команда соберется на родине, где проведет предварительный сбор. Он продлится несколько дней.

В последнем матче «Торпедо» потерпело домашнее поражение от лидера чемпионата - петербургского «Зенита» - со счетом 0:2. По итогам 17 туров Российской премьер-лиги столичный коллектив с шестью набранными баллами располагается на последнем месте в турнирной таблице.