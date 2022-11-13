В «Спартаке» высказались о возвращении Жиго

Французский защитник Самуэль Жиго не вернется в московский «Спартак». Об этом заявил генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков во время общения с журналистами «Спорт-экспресса».

«Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно», - сказал руководитель.

Напомним, что Самуэль выступал за «красно-белых» с 2018 года. Зимой текущего года он перебрался в «Марсель», заключив с провансальцами трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 поединков и отметился двумя забитыми мячами. После 14 туров «Марсель» занимает четвертое место в Лиге 1.