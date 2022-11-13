Агент вингера «Партизана» высказался об интересе ЦСКА

Футбольный агент Веселин Мутавджич, представляющий интересы атакующего полухащитника «Партизана» Николы Терзича, отреагировал на информацию об интересе «армейцев» к его клиенту.

«Никола - один из самых талантливых игроков Сербии. Меня не удивляет интерес такого большого клуба, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится», - цитирует представителя футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний сербский хавбек провел за «Партизан» восемь поединков в чемпионате страны, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.