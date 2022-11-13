«Локомотив» готовится к смене гендиректора клуба

В ближайшее время московский «Локомотив» может сменить генерального директора. Как стало известно журналистам «РБ Спорта», вместо нынешнего руководителя Владимира Леонченко будет назначен Дмитрий Ульянов, который ранее трудился на аналогичной должности в подмосковных «Химках».

Напомним, что Леонченко занимает пост гендиректора «железнодорожников» с декабря 2020 года. Тогда он сменил у руля клуба Василия Кикнадзе.

«Локомотив» провально провел первую часть сезона в Российской премьер-лиге. После 17 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице. В последнем матче «Локо» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.