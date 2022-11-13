Камышев отреагировал на слухи об уходе из «Химок»

Хавбек подмосковных «Химок» Илья Камышев высказался насчет своего будущего. В СМИ появились слухи о возможном трансфере игрока грядущей зимой.

«Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Мое будущее? Пока никаких новостей. Все по-прежнему так же, как и ранее», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Ранее Камышев был отстранен от команды решением главного тренера Спартака Гогниева.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник принял участие в восьми поединках, в которых получил одну желтую карточку.

Сегодня, 13 ноября, «Химки» на своем поле примут «Сочи».