​Ловрен: «Хотел бы остаться в России подольше и сыграть за «Зенит» - особенно против «Спартака»

В 2022 году «Зениту» осталось провести два кубковых матча – против «Факела» и «Спартака». Сергей Семак не сможет рассчитывать в этих играх на защитника Деяна Ловрена. Хорват отправится в расположение сборной Хорватии, которой предстоит выступить на чемпионате мира.

После победы над «Торпедо» (2:0) Ловрен сказал, что он хотел бы сыграть за «Зенит» в предстоящих играх.

«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и сыграть в оставшихся матчах - особенно против «Спартака». Но не выйдет - я отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства я вновь стану игроком «Зенита», - высказался Ловрен, чьи слова приводит клубная пресс-служба.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Хорватии выступит в одной группе с национальными командами Бельгии, Канады и Марокко.