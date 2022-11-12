​Чистяков: Конфликт исчерпан

Слова Александра Медведева о том, что Дмитрий Чистяков выводится из основного состава «Зенита», наделали немало шума. Защитник, напомним, допустил результативную ошибку в прошлой игре против «Ахмата» и был заменён ещё в первом тайме.

«Я ошибся сначала, потом люди ошиблись немного в своих высказываниях. Всё порешали, разобрались, двигаемся дальше», - высказался обо всей ситуации Чистяков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос о том, исчерпан ли конфликт, Чистяков сказал: «Да, конечно».

Напомним, что в субботу «Зенит» обыграл на выезде «Торпедо» со счётом 2:0. Дмитрий Чистяков попал в заявку на игру, но все 90 минут просидел на скамейке для запасных.