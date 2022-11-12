Журналист: «В Италии Карасёва считают топовым судьей»

Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о российском арбитре Сергее Карасёве.

«В Италии Сергея Карасёва считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной», – заявил журналист из Corriere dello Sport в интервью изданию Sport24.

По словам Мартини, в Италии многие сравнивают Карасёва с Пьерлуиджи Коллиной не только из-за лысины, но и из-за профессиональных качеств. Журналист также выразил сожаление, что российский арбитр пропустит ЧМ-2022. По его мнению, Карасёв смог бы получить важные назначения на турнире.

