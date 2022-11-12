Гаврилов: «Мостовой может возглавить топ-клуб РПЛ»

Известный советский футболист Юрий Гаврилов высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.

«Он хоть сейчас может это сделать. Мостовой был неплохим игроком. Если он возглавит топ-клуб, тогда должен быть хороший подбор футболистов. После ухода Бескова Романцев тоже с нуля начинал», – приводит слова экс-футболиста «Спартака» издание «РБ Спорт». По его мнению, сейчас Мостовой может встать у руля клуба Второй лиги, поскольку начинать без опыта с команды РПЛ будет трудно.

Напомним, что сейчас знаменитый в прошлом нападающий руководит командой «Fight Nights» из Медиалиги.

