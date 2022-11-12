​«Спартак» может стать чемпионом России – Ари

Экс-игрок «Спартака» Ари ответил на вопрос по поводу шансов команды конкурировать с «Зенитом» за титул чемпиона России в этом сезоне.

По словам Ари, поражение «Зенита» от «Ахмата» в прошлом туре (1:2) показало, что с питерцами можно бороться. Кроме того, Ари отметил нынешний уровень «Спартака».

«Спартак» очень хорош в этом сезоне. Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее количество болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство», - высказался Ари, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

За тур до наступления зимней паузы «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Питерцы, как известно, становились чемпионами России в каждом из четырёх последних сезонов.

В субботу «Спартак» проведёт дерби против «Локомотива». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.