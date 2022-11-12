​Губерниев посоветовал Дзюбе поступить в институт

Летом Артём Дзюба довольно долго выбирал себе клуб. В итоге россиянин оказался в «Адана Демирспор», но в Турции карьера форварда не сложилась. В начале ноября Дзюба снова обрёл статус свободного агента.

Между тем, известный журналист Дмитрий Губерниев дал совет Артёму Дзюбе по поводу его будущего.

«Пусть идёт учиться, сейчас самое время. Пусть поступит в вуз и учится», - сказал Губерниев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Артёму Дзюбе в августе исполнилось 34 года. Ожидается, что нападающий продолжит свою карьеру в чемпионате России. Слухи активно связывают Дзюбу с «Рубином», где летом он тренировался для поддержания формы.