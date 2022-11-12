Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Сборная Нидерландов не ослабнет без Промеса»

12 Ноября 2022 • 14:14 Комментировать

Экс-главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов отреагировал на непопадание лидера московского «Спартака» Куинси Промеса в заявку национальной сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022.

«Там и без него много футболистов хорошего уровня. Не ослабнут. Это же чемпионат мира, там и так лучшие из лучших, которые приезжают из лучших клубов мира», - приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Мундиаль-2022 стартует 20 ноября. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря.

На групповом этапе сборная Нидерландов встретится с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Куинси Промес сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
2
0
Видео
32 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
0
0
2.60 3.55 2.70
Видео
12.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
16.00 7.00 1.20
Видео
12.11.22 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3.95 3.75 1.92
Видео
13.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.43 3.75 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
14:15 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Кутицкий: «Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Нидерландов не ослабнет без Промеса»
14:05 · Россия. Премьер-лига
«Урал» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей
14:04 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оценил потенциальное назначение Галактионова в «Локомотив»
14:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о восстановлении Норманна
14:00 · Россия. Премьер-лига
Кержаков отказался возглавить «Шериф»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой нашёл нового тренера для «Локомотива»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил перспективы Сычевого
13:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Хорошего в игре «Краснодара» сейчас мало»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 7
13:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о Галактионове: «Не понимаю, чем он заслужил такое доверие «Локомотива»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Результат Галактионова – это результат того, что оставил ему Кержаков»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес заслужил быть в сборной Нидерландов» 2
13:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал, какими игроками необходимо усилиться «Локомотиву» зимой
Все новости
Рекомендуем