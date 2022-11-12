Тарханов: «Сборная Нидерландов не ослабнет без Промеса»

Экс-главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов отреагировал на непопадание лидера московского «Спартака» Куинси Промеса в заявку национальной сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022.

«Там и без него много футболистов хорошего уровня. Не ослабнут. Это же чемпионат мира, там и так лучшие из лучших, которые приезжают из лучших клубов мира», - приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Мундиаль-2022 стартует 20 ноября. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря.

На групповом этапе сборная Нидерландов встретится с Сенегалом, Эквадором и Катаром.