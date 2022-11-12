В «Динамо» рассказали о восстановлении Норманна

Норвежский легионер столичного «Динамо» Матиас Норманн близок к возвращению в строй после травмы плеча. Об этом сообщила пресс-служба «бело-голубых» на запрос корреспондента «Спорт-экспресса».

«Норманн завершает этап восстановления после травмы плеча. Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Пока не комментируем», - сказал представитель клуба.

«Динамо» арендовало 26-летнего скандинавского полузащитника у «Ростова» до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ Норманн провел четыре матча, в которых получил желтую карточку.

«Динамо» сыграет против ЦСКА в рамках 17-го тура. Дерби пройдет на «ВТБ Арене» 13 ноября.