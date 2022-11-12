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Мостовой нашёл нового тренера для «Локомотива»

12 Ноября 2022 • 13:54 Комментировать

Бывший игрок сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Хорошая кандидатура - Кержаков. Галактионов, на мой взгляд, не очень. Последнее время мне задают вопрос пошел бы я тренером в «Пари НН», но почему-то меня никто не зовет», - приводит слова Мостового «Спорт-экспресс».

В пятницу, 11 ноября, было объявлено об уходе Галактионова с поста рулевого «Пари НН». Его назначение в «Локомотив» ожидается в ближайшее время.

Сегодня, 12 ноября, «железнодорожники» поведут матч со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кержаков Александр Мостовой Михаил Галактионов
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