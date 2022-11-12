Смородская - о Галактионове: «Не понимаю, чем он заслужил такое доверие «Локомотива»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказался о возможном приходе бывшего главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

«Не понимаю, чем он заслужил такое доверие «Локомотива». Ничего выдающегося в «Пари НН» не показал. Почему в сложный для команды сезон приглашают тренера без опыта работы в топ-клубе?» - передает слова Смородской издание «Спорт-экспресс».

Вчера, 11 ноября, Галактионов покинул пост рулевого «Пари НН». В последнем матче под его руководством команда победила «Ахмат» (3:2).

«Локомотив» после 16 туров Премьер-лиги занимает место в зоне стыковых матчей.