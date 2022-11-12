Экс-капитан «Зенита-2» оценил тренерские перспективы Зырянова

Бывший футболист дубля петербургского «Зенита» Василий Запрягаев высказался о тренерском таланте экс-хавбека «сине-бело-голубых» Константина Зырянова.

«Зырянов — топ-специалист, верю, что в скором времени он будет работать на высшем уровне, у Константина Георгиевича есть все качества, как профессиональные, так и человеческие, чтобы быть наверху», – заявил экс-капитан второй команды «Зенита» в интервью клубному радио.

Отметим, что Запрягаев выступал под руководством Зырянова в дубле, для которого та работа в качестве играющего тренера была первой в карьере. Недавно бывший полузащитник российской национальной команды стал наставником новороссийского «Черноморца».