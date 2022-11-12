Баринов: «Галактионова затащили силой в «Локомотив»

Известный артист и поклонник столичного «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на информацию о скором назначении экс-наставника «Пари НН» Михаила Галактионова на пост главного тренера московского коллектива.

«Его затащили почти силой. Никаких результатов он нигде не показал. Пальцем в небо. Только Сёмин мог вернуть эту команду к жизни. Все это - опять пустая трата денег», - приводит слова Баринова «Спорт-экспресс».

Напомним, что Галактинов покинул «Пари НН» после вчерашнего поединка против грозненского «Ахмата» (3:2) в 17-м туре Премьер-лиги.

В свою очередь «Локомотив» сегодня, 12 ноября, проведет матч со «Спартаком».