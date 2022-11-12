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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Ростов»

12 Ноября 2022 • 12:19 Комментировать (4)

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» примут на своем поле «Ростов». Прогнозом на это противостояние подлился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. Ростовчане приложат все усилия, чтобы закрепиться в тройке лидеров. В распоряжении Карпина более опытный состав с мощным ресурсом в атаке. Отдам предпочтение «Ростову», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Самаре сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 16 туров хозяева занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Александр Бубнов
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Комментарии (4)
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ингерман
12 Ноября 2022 в 12:44
упыред уральскея.. за калхознека! )))
wild cat
12 Ноября 2022 в 12:53
ай..бро..ты апшыбилса..пра картохвильнава караля..)) эта ни здеся..))
ингерман
12 Ноября 2022 в 12:57
ай бро тута рядавой калхознег.. а тоц - цельный прапорщик.. )))
wild cat
12 Ноября 2022 в 12:59
ах вона хто чо..)) ни знал ап энтам..)) век жыви век учися..))
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