Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Ростов»

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» примут на своем поле «Ростов». Прогнозом на это противостояние подлился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. Ростовчане приложат все усилия, чтобы закрепиться в тройке лидеров. В распоряжении Карпина более опытный состав с мощным ресурсом в атаке. Отдам предпочтение «Ростову», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Самаре сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 16 туров хозяева занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей позиции.