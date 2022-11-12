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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «После зимней паузы «Локомотив» будет играть лучше»

12 Ноября 2022 • 11:48 Комментировать

Бразильский форвард Ари, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Локомотив», высказался о нынешнем турнирном положении своей бывшей команды. По итогам 16 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» всегда хорошо играл, но в этом сезоне что-то случилось. Думаю, после зимней паузы команда будет играть лучше и поднимется в турнирной таблице», - цитирует Ари издание «РБ Спорт».

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» сыграет против «Спартака». Встреча состоится на «РЖД Арене» в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ари
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