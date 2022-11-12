Ежов высказался о трансфере в «Локомотив»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов отреагировал на слухи о возможном переходе в столичный «Локомотив».

«Один человек что-то придумал или где-то услышал неправильно. Я лично ничего об этом не знаю. Никаких переговоров даже близко не было», - приводятся слова полузащитника на страницах издания Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник поучаствовал в 12 поединках, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Трансферная стоимость Романа составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до середины 2025 года.