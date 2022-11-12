Ари: «Если «Локомотив» хочет побеждать, нужно возвращать Сёмина»

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина пост главного тренера «железнодорожников».

«Если хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нем. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер», - передает слова бразильца «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, накануне покинувший «Пари НН».

После 16 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче «Локо» на своем поле примет «Спартак».