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Ринат Билялетдинов высказался о дерби «Локомотив» - «Спартак»

12 Ноября 2022 • 09:56 Комментировать

Футбольный специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о грядущем поединке между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«В игре со «Спартаком» отскочить не получится. «Красно-белые» сейчас выглядят пошустрее. Команда Абаскаля в первом тайме может сделать результат, а вторые 45 минут его оберегать», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня, 12 ноября. Начало противостояния запланировано в 19:30 по столичному времени.

По итогам 16 туров «железнодорожники» занимают 14-е место, а «красно-белые» находятся на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Ринат Билялетдинов
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