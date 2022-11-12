«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца

19-летний бразильский защитник Роберт Ренан, выступающий у себя на родине, может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает Meu Timao.

По сообщениям источника, заинтересованность в подписании игрока проявляет петербургский «Зенит». Скауты «сине-бело-голубых» прилетели в Бразилию, чтобы воочию просмотреть потенциального новичка. Питерцы планируют включить Ренана в сделку по трансферу форварда Юри Алберто, играющего за «Коринтианс» на правах аренды.

В сезоне-2022/2023 Роберт принял участие в 12 поединках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.