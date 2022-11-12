Галактионов прокомментировал уход из «Пари НН»

Футбольный тренер Михаил Галактионов высказался о своем уходе с поста рулевого «Пари НН». Об этом он высказался после домашней победы над грозненским «Ахматом» (3:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Я завершаю работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков. Нижний Новгород навсегда остается в моем сердце, как и команда, и игроки. Всем спасибо», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Галактионов станет новым главным тренером московского «Локомотива».

По итогам 17 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 19 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.