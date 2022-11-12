Тренер «Локомотива» предположил, где продолжит карьеру Дзюба

И. о. главного тренера столичного «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы, оставшегося без клуба. 34-летний игрок на прошлой неделе расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор».

«Если он перейдет в «Рубин», то точно поможет клубу, но этот вариант мне кажется маловероятным. Артём рассмотрит его в самом крайнем случае и будет пытаться остаться в РПЛ», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что 34-летний нападающий провел в чемпионате Турции несколько месяцев. Артём принял участие в пяти поединках за «Адану», в которых отметился одним забитым мячом.