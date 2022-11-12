Кирьяков оценил шансы в дерби «Динамо» - ЦСКА

Футбольный тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем дерби между «Динамо» и ЦСКА, которое состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Фаворит в дерби ЦСКА, но в таких встречах все может быть наоборот. Шансы команд равны. У кого пойдет игра и кто лучше готов физически, тот и победит», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится в воскресенье, 13 ноября, на стадионе «ВТБ Арена».

В преддверии этой встречи «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» располагаются на шестой строчке.