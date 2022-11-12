Экс-игрок «Торпедо»: «Дзюба не сработается с Талалаевым - коса на камень найдёт»

Экс-футболист столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев», борющихся за выживание в Российской премьер-лиге.

«Дзюба пришелся бы ко двору «Торпедо», но надо смотреть на его форму. Но тут вопрос в тренере - я не думаю, что они сработаются с Талалаевым. Коса на камень найдет», - приводит слова Кормильцева издание «РБ Спорт».

Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он недавно расторг трудовое соглашение. За эту команду россиянин провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.