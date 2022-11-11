Канчельскис: «За рубежом Черчесов лучший, но в России — я бы поспорил»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, почему Станислав Черчесов не является лучшим тренером России.

«За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим. Об этом никто и не спорит. У нас за границей и нет других тренеров. Но в России — я бы поспорил с этим заявлением», – заявил известный в прошлом футболист, чьи слова приводит «Спорт день за днем».

Тем не менее эксперт отметил, что сейчас Черчесова невозможно сравнить с тренерами из РПЛ. По его словам, на звание лучшего наставника в чемпионате претендуют несколько специалистов, однако Канчельскис выделил Сергея Семака из-за стабильности «Зенита», в которой есть тренерский вклад.

Напомним, что Черчесов возглавляет «Ференцварош», выиграв чемпионат и Кубок Венгрии, а также выйдя в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы.

