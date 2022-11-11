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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ровно 15 лет назад «Зенит» впервые стал чемпионом России

11 Ноября 2022 • 18:12 Комментировать

Ровно 15 лет назад, 11 ноября 2007 года, «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России. В итоговой турнирной таблице того чемпионата питерцы на два очка опередили московский «Спартак».

Отметим, что первое чемпионство «Зенит» завоевал под руководством голландского тренера Дика Адвоката.

На текущий момент «Зенит» завоёвывал титул Премьер-лиги России уже восемь раз (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022). Хорошие шансы на чемпионство «сине-бело-голубые» имеют и в этом сезоне. На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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