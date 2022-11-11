​Петржела – о первом чемпионстве «Зенита»: «Это была заслуга «Газпрома»

В 2007 году «Зенит» впервые в истории стал чемпионом России. О том успехе питерцев высказался их бывший тренер Властимил Петржела.

Напомним, что Петржела работал в «Зените» в 2003-2006 годах, а первое чемпионство в российской истории «сине-бело-голубые» завоевали под руководством голландского специалиста Дика Адвоката.

По словам Петржелы, он был рад тому успеху «Зенита».

«Это была заслуга «Газпрома», который, как сильнейший спонсор страны, создал для петербуржцев прекрасные условия», - высказался Петржела, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.