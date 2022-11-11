В главных слухах недели вы узнаете, как Лионеля Месси выгоняли из «Барселоны», где может продолжить карьеру Артём Дзюба, и кого выбрал «Манчестер Сити» в качестве преемника для Хосепа Гвардиолы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выгнали из «Барселоны»

С момента ухода Лионеля Месси из «Барселоны» прошло больше года, но инсайды на эту тему продолжают появляться. Журналист Гиллем Балаге на днях рассказал о деталях той истории. Так, в процессе переговоров Жоан Лапорта и Лионель Месси смогли достичь соглашения о понижении зарплаты и даже выработали формулу сокращения оклада на ближайшие годы. Аргентинский футболист выдвинул лишь одно даже не требование, а просьбу – он хотел усиления состава ради возможности бороться за трофеи. Впрочем, в скором времени позиция Жоана Лапорты изменилась. Президент «Барселоны» сказал агенту, что продление контракта с Месси его больше не интересует. Свою новую позицию Лапорта объяснял нежеланием рисковать клубом в сложившейся финансовой ситуации. Месси болезненно воспринял эту ситуацию – он чувствовал, что его будто выгнали из родного клуба.

Пике задумал стать президентом «Барселоны»

И снова о «Барселоне». На прошлой неделе Херард Пике объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Если верить слухам, то теперь Пике будет пытаться стать президентом каталонского клуба. В ближайшее время Херард будет собирать команду и вырабатывать кампанию для следующих выборов. Поговаривают, что желание Пике занять президентское кресло на «Камп Ноу» связано в том числе с обидой на Жоана Лапорту.

Дзюба будет играть в ФНЛ

В начале ноября Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и обрёл статус свободного агента. Всё идёт к тому, что 34-летний нападающий вернётся в российский футбол. СМИ то и дело связывают Дзюбу с разными клубами – с «Торпедо», «Рубином» и даже «Локомотивом»… По слухам, приоритетным вариантом для Дзюбы является «Рубин». Форвард понимает, что в Казани он будет главной звездой – после провала в Турции игроку важно ощутить себя нужным. Плюс Дзюба имеет хорошие отношения с главным тренером «рубиновых» Леонидом Слуцким. К тому же Артём прекрасно знает игроков команды – летом он поддерживал форму в «Рубине», пока искал новый клуб.

Холанн нашёл способ сблизиться с Гвардиолой

Эрлинг Холанн прекрасно начал свой путь в «Манчестер Сити». Останавливаться на достигнутом норвежец не планирует. В числе его планов также находится сближение с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Поговаривают, что ради этого Холанн хочет подтянуть знания испанского языка. Во время чемпионата мира нападающий отдохнёт в Марбелье, где будет улучшать свой испанский.

«Манчестер Сити» выбрал нового тренера

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Судя по всему, вопрос со своим будущим испанский тренер будет решать во время чемпионата мира. «Горожане» готовы предложить Гвардиоле новый контракт сроком до средины 2025 года. При этом Хосеп может и отказаться – поговаривают, что он не прочь поехать в МЛС, где напряжение не столь велико.

По слухам, холдинг City Football Group дал Хосепу Гвардиоле понять, что при желании он получит должность главного тренера «Нью-Йорк Сити». «Манчестер Сити», в свою очередь, уже сейчас готовится к уходу испанца, когда бы он ни состоялся. Поговаривают, что в качестве преемника для Гвардиолы руководители «горожан» определили Микеля Артету, чей «Арсенал» нынче лидирует в АПЛ. В «Манчестер Сити» считают Артету идеальным кандидатом, учитывая и тот факт, что раньше он входил в штаб Гвардиолы.

Слухи собирал Александр Тихий.