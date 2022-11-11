«Норрчёпинг» не планирует выкупать Сигурдссона у ЦСКА

Футбольный функционер Тони Мартинссон, занимающий пост спортивного директора шведского «Норрчёпинга», высказался насчет слухов о возможном выкупе у московского ЦСКА атакующего полузащитника Арнора Сигурдссона.

«Сигурдссон играет в «Норрчёпинге» согласно правилу ФИФА и только. Выкуп его контракта у ЦСКА? Это слухи», - передает слова функционера Sport24.

В нынешнем сезоне Сигурдссон принял участие в 12 поединках за шведскую команду. Игрок отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Арендный договор 23-летнего исландца с «Норрчёпингом» рассчитан до лета 2023 года.