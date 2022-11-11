Каррера назвал условие вылета «Локомотива» из РПЛ

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее становившийся чемпионом России вместе со «Спартаком», высказался о турнирном положении московского «Локомотива». После 16 туров «железнодорожники» находятся в зоне переходных матчей.

«Я не представлял, что «Локо» может оказаться в таком положении. Если в зимнее трансферное окно в команде что-то не изменится, то может быть риск вылететь из высшего дивизиона», - цитирует Массимо издание Metaratings.ru.

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Поединок пройдет на «РЖД Арене» в субботу, 12 ноября.