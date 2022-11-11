Известны три трансферные цели ЦСКА

Московский ЦСКА намерен серьезно поработать над усилением состава команды в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

Согласно данным источника, «армейцы» собираются пописать трех футболистов. Москвичи хотят усилить состав двумя атакующими полузащитниками, а также центральным защитником.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков после 16 туров. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

В ближайшем поединке «армейцы» на выезде встретятся с «Динамо». Игра пройдет 13 ноября.