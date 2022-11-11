Беркова бросила вызов Дзюбе

Елена Беркова, которая принимала участие в съемках фильмов для взрослых, готова провести поединок против российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Я готова провести поединок как с Емельяненко, так и с Дзюбой. Я не раз вызывала на бой и того и другого. Без раздумий выйду против Артема или Александра. Могу против обоих», - передает слова Берковой «Спорт-экспресс».

В данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. 34-летний нападающий досрочно расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». Как сообщают СМИ, форвард может продолжить карьеру в Италии, где интерес к нему проявляет «Венеция».