В «Оренбурге» высказались о трансфере Сычевого в ЦСКА

На днях в прессе появилась новость об интересе московского ЦСКА к нападающему Владимиру Сычевому. Об этом высказался спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Предложение ЦСКА по Сычевому? Нет, никаких предложений и контактов», - передает слова функционера «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний бомбардир принял участие в 16 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи.

На этой неделе Владимир продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года. По данным СМИ, сумма отступных, указанная в его соглашении, составляет 100 миллионов рублей.