Агент высказался о восстановлении Дивеева

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос, когда игрок вернется в состав «армейцев».

В настоящий момент футболист восстанавливается после травмы большеберцовой кости, которую получил в сентябрьском матче с «Торпедо» (0:1).

«С этим вопросом надо обратиться к докторам ЦСКА, которые обладают более точной информацией. Уже и так понятно, что в осенней части этого сезона Дивеев не сыграет», - цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Игорь сыграл десять матчей в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.