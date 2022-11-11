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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о восстановлении Дивеева

11 Ноября 2022 • 11:27 Комментировать

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос, когда игрок вернется в состав «армейцев».

В настоящий момент футболист восстанавливается после травмы большеберцовой кости, которую получил в сентябрьском матче с «Торпедо» (0:1).

«С этим вопросом надо обратиться к докторам ЦСКА, которые обладают более точной информацией. Уже и так понятно, что в осенней части этого сезона Дивеев не сыграет», - цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Игорь сыграл десять матчей в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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