Дзюбу ждут в «Ледниковом периоде»

Известный фигурист Александр Жулин, становившийся чемпионом Европы, высказался насчет возможного участия нападающего Артёма Дзюбы в проекте «Ледниковый период».

«Дзюба - координированный парень, у него могло бы получиться. Сезон уже заканчивается, если только в следующий. Надо сначала поговорить с Артемом. Мы его ждем», - передает слова Жулина Legalbet.

В настоящий момент 34-летний бомбардир находится без клуба. Недавно Дзюба досрочно разорвал трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что среди вариантов продолжения карьеры Артёма фигурируют «Торпедо», «Рубин» и итальянская «Венеция».