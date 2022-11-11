Тарханов назвал клубы РПЛ, которые могут позволить себе трансфер Сычевого

Российский футбольный специалист Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в другой клуб Премьер-лиги.

«100 млн рублей могут заплатить далеко не все. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА - только ведущие клубы смогут потянуть такую сумму. Для всех клубов ниже пятого места - это большая сумма», - передает слова тренера Metaratings.ru.

Недавно стало известно, что 26-летний нападающий пролонгировал сотрудничество с «Оренбургом» до 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ Владимир отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей в 14 поединках.