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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Чистякова: «У нас был разговор с Медведевым»

11 Ноября 2022 • 08:53 Комментировать

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о ситуации своего клиента после провального матча с грозненским «Ахматом» (1:2).

«У нас был разговор с Медведевым. Еще до того, как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал». К нему нет никаких претензий», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний защитник провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Александр Медведев Андрей Талаев
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