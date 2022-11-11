Агент Чистякова: «У нас был разговор с Медведевым»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о ситуации своего клиента после провального матча с грозненским «Ахматом» (1:2).

«У нас был разговор с Медведевым. Еще до того, как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал». К нему нет никаких претензий», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний защитник провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде с «Торпедо».