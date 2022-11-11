Алдонин оценил результаты ЦСКА в первом круге РПЛ

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о результатах подопечных Владимира Федотова в первой части сезона Премьер-лиги.

«По первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного. Итоги надо проводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол», - передает слова Алдонина издание Metaratings.ru.

После 16 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с другим столичным коллективом – «Динамо».